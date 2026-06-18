BİM’den yeni reklam filmi: “Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda”

BİM, Türkiye genelindeki mağazalarından ilham alan yeni dönem iletişim stratejisi doğrultusunda hazırladığı reklam filmini izleyicilerle buluşturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
BİM’den yeni reklam filmi: “Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda”
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Perakende zinciri, tüketici karşısına “Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda” sloganıyla çıktı.

Şirket, temel gıda tedarikinin ötesinde satışa sunduğu dönemsel aktüel ürünlerin de müşteri ihtiyaçlarına doğrudan çözüm oluşturduğunu somut bir olay üzerinden sergiliyor.

BİM’den yeni reklam filmi: “Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda” - Resim : 1

Müşterilerle kurulan bağın işlendiği projenin arka planına dair detaylar da netleşti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan ikinci kampanya filminin nasıl ortaya çıktığını anlatan BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, şu değerlendirmede bulundu:

“BİM olarak 2026 yılı iletişim stratejimizi mağazalarımızda yaşanan gerçek hikayeleri anlatmak üzerine kurguladık. Çünkü bizim hikayemizin temelinde, ülkenin dört bir yanında müşterilerimizle kurduğumuz gönül bağı ve bu bağı her gün güçlendiren çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Filme konu olan hikaye ise çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bir atölye çalışması sırasında paylaşılan bir anıdan doğdu. Yıllar boyunca BİM çalışanlarının kampanya broşürlerini ulaştırmak için köy köy dolaştığı, kimi zaman dolmuşlarla uzun yolculuklar yaptığı saha deneyimlerinden ilham alan film, bu kurumsal hafızayı bir çocuğun bisiklet hayaliyle buluşturarak ekrana taşıyor. Burada bisiklet hayali kuran bir çocuğun hikâyesi üzerinden aslında çok daha büyük bir hikaye anlatıyoruz. Bir yanda hayaline kavuşan bir çocuğun mutluluğu, diğer yanda yıllardır büyük bir özveriyle çalışan saha ekiplerimizin emeği var. Bu nedenle film, yalnızca bir hayalin gerçekleşmesini değil; müşterilerimizle kurduğumuz gönül bağını, sahadaki emeği ve BİM’i BİM yapan değerleri de yansıtıyor.”

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