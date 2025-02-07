BİM’in 14 Şubat Cuma indirimleri belli oldu! İşte kaçırılmayacak ürünler

BİM, 14 Şubat Cuma günü geçerli olacak özel indirim kataloğunu resmi internet sitesinde yayımladı. Bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında cep telefonu, kablosuz kulaklık, dikey süpürge, tost makinesi, wag maşası, valiz, battaniye, borcam, tabak, bardak, sunumluklar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM’in 14 Şubat Cuma indirimleri belli oldu! İşte kaçırılmayacak ürünler - Resim: 1

İşte 14 Şubat Cuma 2025 BİM indirimli ürünleri!

Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

Polosmart Powerbank 449 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Kablosuz Speaker 349 TL

Powerbank 349 TL

Kablosuz Kulaklık 299 TL / 349 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL

Polosmart Telefon & Tablet Tutacağı 119 TL

Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL

Işıklı Tripot 299 TL

Duvar Şarjı 99 TL

Smart Duvar Şarjı 275 TL / 575 TL

Masaüstü Kablosuz Şarj 399 TL

Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri 99 TL

Araç Şarjı 175 TL

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BİM’in 14 Şubat Cuma indirimleri belli oldu! İşte kaçırılmayacak ürünler - Resim: 2

Kumtel Beyaz Ankastre Set 8.900 TL

TCL 32" LED Tv 7.990 TL

Senna 43" Google LED TV 7.490 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.300 TL

Kumtel Tost Makinesi 1.750 TL

Kumtel Wag Maşası 525 TL

Kumtel Saç Kurutma Makinesi 750 TL

Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

Kumtel Mini Ütü 990 TL

iMex Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Kazak Tüy Toplayıcı 129 TL

Heifer Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.650 TL

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BİM’in 14 Şubat Cuma indirimleri belli oldu! İşte kaçırılmayacak ürünler - Resim: 3

Kiğılı Mont Erkek 799 TL

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Kadife Takım Kadın 299 TL

Wellsoft Mont Erkek 279 TL

Fitilli Pantolon Kadın 89 TL

Bel Çantası 209 TL

Terlik Kadın 65 TL

Ev Botu Kadın 139 TL

Büyük Boy Pp Valiz 879 TL

Orta Boy Pp Valiz 759 TL

Küçük Boy Pp Valiz 689 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 429 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL

Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 3'lü 25 TL

Koltuk Örtüsü 139 TL

Ten Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap 199 TL

Pelüş Göz Bandı 59 TL

Örgü Model Sıcak Su Torbası 109 TL

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BİM’in 14 Şubat Cuma indirimleri belli oldu! İşte kaçırılmayacak ürünler - Resim: 4

Kapaklı Oval Borcam 299 TL

Kalp Kulplu Porselen Kupa 179 TL

Fiyonklu Borosilikat Kupa 149 TL

LAV 6'lı Çay Bardağı 119 TL

LAV 3'lü Meşrubat Bardağı 99 TL

LAV 3'lü Su Bardağı 89 TL

LAV 3'lü Espresso Bardağı 69 TL

LAV 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 119 TL

Tekerlekli Düzenleyici 179 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL

Çemberli Badya 55 TL

Çilek Organizer 49 TL

Temizlik Seti 179 TL

Çok Amaçlı Sepet 109 TL

Bambu 4'lü Baharat Kaşığı 37,50 TL

4'lü Silikon Mutfak Seti 49 TL

Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 129 TL

Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 159 TL

3'lü Badya Seti 59 TL

Tekerlekli Saklama Kutusu 249 TL

Soğan/Patates Saklama Kabı 139 TL

Dondurucu Saklama Kabı 34,50 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı 59 TL

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