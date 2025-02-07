BİM’in 14 Şubat Cuma indirimleri belli oldu! İşte kaçırılmayacak ürünler
BİM, 14 Şubat Cuma günü geçerli olacak özel indirim kataloğunu resmi internet sitesinde yayımladı. Bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında cep telefonu, kablosuz kulaklık, dikey süpürge, tost makinesi, wag maşası, valiz, battaniye, borcam, tabak, bardak, sunumluklar...
İşte 14 Şubat Cuma 2025 BİM indirimli ürünleri!
Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
Polosmart Powerbank 449 TL
Akıllı Bileklik 299 TL
Kablosuz Speaker 349 TL
Powerbank 349 TL
Kablosuz Kulaklık 299 TL / 349 TL
Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL
Polosmart Telefon & Tablet Tutacağı 119 TL
Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL
Işıklı Tripot 299 TL
Duvar Şarjı 99 TL
Smart Duvar Şarjı 275 TL / 575 TL
Masaüstü Kablosuz Şarj 399 TL
Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri 99 TL
Araç Şarjı 175 TL
Kumtel Beyaz Ankastre Set 8.900 TL
TCL 32" LED Tv 7.990 TL
Senna 43" Google LED TV 7.490 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.300 TL
Kumtel Tost Makinesi 1.750 TL
Kumtel Wag Maşası 525 TL
Kumtel Saç Kurutma Makinesi 750 TL
Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
Kumtel Mini Ütü 990 TL
iMex Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Kazak Tüy Toplayıcı 129 TL
Heifer Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.650 TL
Kiğılı Mont Erkek 799 TL
Pijama Takımı Erkek 349 TL
Pijama Takımı Kadın 349 TL
Kadife Takım Kadın 299 TL
Wellsoft Mont Erkek 279 TL
Fitilli Pantolon Kadın 89 TL
Bel Çantası 209 TL
Terlik Kadın 65 TL
Ev Botu Kadın 139 TL
Büyük Boy Pp Valiz 879 TL
Orta Boy Pp Valiz 759 TL
Küçük Boy Pp Valiz 689 TL
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
Tek Kişilik Battaniye 229 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 429 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL
Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 3'lü 25 TL
Koltuk Örtüsü 139 TL
Ten Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap 199 TL
Pelüş Göz Bandı 59 TL
Örgü Model Sıcak Su Torbası 109 TL
Kapaklı Oval Borcam 299 TL
Kalp Kulplu Porselen Kupa 179 TL
Fiyonklu Borosilikat Kupa 149 TL
LAV 6'lı Çay Bardağı 119 TL
LAV 3'lü Meşrubat Bardağı 99 TL
LAV 3'lü Su Bardağı 89 TL
LAV 3'lü Espresso Bardağı 69 TL
LAV 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 119 TL
Tekerlekli Düzenleyici 179 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL
Çemberli Badya 55 TL
Çilek Organizer 49 TL
Temizlik Seti 179 TL
Çok Amaçlı Sepet 109 TL
Bambu 4'lü Baharat Kaşığı 37,50 TL
4'lü Silikon Mutfak Seti 49 TL
Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 129 TL
Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 159 TL
3'lü Badya Seti 59 TL
Tekerlekli Saklama Kutusu 249 TL
Soğan/Patates Saklama Kabı 139 TL
Dondurucu Saklama Kabı 34,50 TL
Çikolata Desenli Saklama Kabı 59 TL