Binlerce kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Türk-İş’in bu hafta rakam üzerinde çalışmaları başlatacağı öğrenildi. Kamu işçisinin alacağı zam oranında ana kriter "enflasyon" olacak. İşçinin alacağı zam, memur ve memur emeklilerini de etkileyecek. Toplu İş Sözleşmelerinde, taşeron işçi sorunu da gündeme gelecek.

Türk-İş, 200 bin kamu işçisi için pazarlık masasına oturuyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 200 bin kamu işçisinin zam pazarlığı öncesinde Cenevre’de bir araya geldi.



ILO’nun 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansı’nda yapılan görüşmede, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri gündeme geldi.



Ergün Atalay görüşmede bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a toplu sözleşme görüşmelerine hâlâ başlanmaması konusunda eleştirilerini iletti.



Öte yandan Türk-İş’in ilki 6 Şubat’ta yapılan Kamu Koordinasyon Kurulu’nu 2’inci kez toplayarak rakam üzerinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



Yapılacak toplantıda yetkili sendikalar toplu sözleşme masasından beklenti ve taleplerini hazırlayıp kurula sunacak.



Kurul, tüm talepleri değerlendirip zam oranlarıyla ekonomik ve sosyal içerikli taleplerinin listesini netleştirecek. Son olarak talepler Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Kamu Kurumu Koordinasyon Kurulu’na sunacak.



Türk-İş'in zam oranı konusunda gerçekleşen enflasyon ile refah payı ve uğranılan maddi kayıpları kriter olarak alacağı belirtiliyor.



Görüşmelerde, yaklaşık 160 bini Türk-İş üyesi olmak üzere kamuda çalışan 200 bine yakın işçiye yapılacak zam belirlenecek.



Türk-İş'in bu yıl pazarlık masasından çıkaracağı zam oranı milyonlarca memur ve memur emeklisi açısından kritik önem taşıyor.



Çünkü memur ve emeklilerin 2020 ile 2021 yıllarında alacağı zamların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak. Bu nedenle Türk-İş'in alacağı zammın memurlar için kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.





ulusal.com.tr

