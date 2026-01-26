Bir araba parası kadar fark ödemeyin! İşte 400 bin TL için en düşük faizli taşıt kredisi

Otomobil sahibi olmak için kredi desteğine ihtiyaç duyan vatandaşları yakından ilgilendiren faiz oranları güncellendi. İşte 400 bin TL için en düşük faizli taşıt kredisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankaların taşıt kredisi faiz oranlarındaki değişiklikler, araç piyasasını takip edenlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Güncel piyasa koşullarına göre şekillenen kredi faizlerinde, bankalar arasındaki makas giderek açıldı. 

İşte bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları ve maliyet tablosu:

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 20.900,59 TL
Toplam Ödeme: 754.721 TL

Akbank
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 760.183 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 21.014,35 TL
Toplam Ödeme: 758.516 TL

Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 764.757 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 21.625,84 TL
Toplam Ödeme: 780.530 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

ICBC Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

taşıt kredisi