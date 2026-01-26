Bir araba parası kadar fark ödemeyin! İşte 400 bin TL için en düşük faizli taşıt kredisi
Otomobil sahibi olmak için kredi desteğine ihtiyaç duyan vatandaşları yakından ilgilendiren faiz oranları güncellendi. İşte 400 bin TL için en düşük faizli taşıt kredisi...
Bankaların taşıt kredisi faiz oranlarındaki değişiklikler, araç piyasasını takip edenlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Güncel piyasa koşullarına göre şekillenen kredi faizlerinde, bankalar arasındaki makas giderek açıldı.
İşte bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları ve maliyet tablosu:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 20.900,59 TL
Toplam Ödeme: 754.721 TL
Akbank
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 760.183 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 21.014,35 TL
Toplam Ödeme: 758.516 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 764.757 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 21.625,84 TL
Toplam Ödeme: 780.530 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL
ICBC Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL