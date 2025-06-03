Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 3 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 4 kuruş ve motorin fiyatına da 8 kuruş zam yapıldı.

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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.74 TL

Motorin litre fiyatı: 46.07 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL

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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

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Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir 

Benzin litre fiyatı: 47.89 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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