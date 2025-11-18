Birçok kişinin haberi yok: Emekli maaşını yükselten zamanlama
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüksek enflasyon döneminde emeklilik dilekçesinin verileceği tarihin maaş ve kıdem tazminatını önemli ölçüde değiştirdiğini açıkladı. 2025 ve 2026 arasında oluşacak farklar milyonları ilgilendiriyor.
Uzmanlara göre yüksek enflasyon dönemlerinde dilekçenin verildiği tarih, maaşı doğrudan etkiliyor. Aralık enflasyonuyla kesinleşecek Ocak 2026 zamları öncesinde milyonlarca çalışan doğru zamanı araştırıyor. SGK, aylık bağlama hesaplarında prime esas kazanç, prim gün sayısı ve aylık bağlama oranını esas alıyor.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde dilekçe tarihinin maaşı ciddi oranda etkilediğini belirtiyor. “2025 yılında emekli olmak aylıklarda en az yüzde 3 ek avantaj sağlıyor” diyen Karakaş, doğru tarihin uzun yıllar fark yaratacağını vurguluyor.
Enflasyon farkı maaş hesabında belirleyici
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 6 aylık zam oranları netleşecek. Şartlarını tamamlamış çalışanlar için dilekçenin verileceği gün kritik. SGK, kişinin çalışma dönemleri, 2000 öncesi, 2000–2008 ve 2008 sonrası hizmetlerine göre hesaplama yapıyor. Yüksek enflasyon yıllarında tarih maaşı değiştiriyor.
TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisini değerlendiren Karakaş, “Merkez Bankası yüzde 31–33 arasında bir yıllık enflasyon öngörüyor. Buna göre 2025’te emekli olmak yüzde 3–4 arasında avantaj sağlıyor. Ancak oran yüzde 4’ün üzerine çıkmaz” dedi.
Avantaj kişiye göre değişebilir
Karakaş, farkın kişi özelinde değişebileceğini vurguluyor. Çalışanın hangi yıllarda kazanç bildirdiği, hangi dönemlerde çalıştığı ve prim yapısı, alınacak farkın oranını belirliyor.
Kıdem tazminatı hesabı da değişiyor
Karakaş’a göre dilekçe tarihi kıdem tazminatını da etkiliyor. Bugün için tavan 53 bin 919 lira. Memur maaş katsayısındaki artış nedeniyle 2026’da tavanın 64 bin 700 liraya çıkması bekleniyor. Yani yeni yılda dilekçe verenlerin kıdem tazminatı daha yüksek olacak.
Özel sektör çalışanları için fark 107 bin lirayı bulabilir
10 yıl çalışan bir işçinin 2025’te alacağı kıdem tazminatı 539 bin 200 lira. 2026’da ise bu tutar 647 bin liraya yükselecek. Örneğe göre 2025’te emekli olan bir çalışan 107 bin 800 liraya kadar fark kaybedebiliyor. Karakaş, “Maaşı yüksek olanların farkı daha da değişebilir” diyor.
Asgari ücret brüt tutarı üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında da fark var. Mevcut 26 bin 5 lira olan asgari ücretin ocakta yüzde 25–30 artması bekleniyor. Buna göre 10 yıl çalışan bir işçi 2025’te 260 bin 50 lira alırken, 2026’da bu rakam 338 bin 60 liraya çıkacak. Aradaki fark 78 bin lirayı buluyor.
Karakaş, aylık bağlama oranındaki yıllık yüzde 2 artış nedeniyle çalışmaya devam edenlerin farkı daha çabuk kapatabileceğini belirtiyor. “Geçen yıla göre fark çok daha kolay kapanacak” değerlendirmesinde bulunuyor.
Özel sektör işçileri emeklilik dilekçelerini 31 Aralık’a kadar verirse 2025 yılı emeklisi sayılacak ancak yeni yıldaki kıdem artışından yararlanamayacak. Maaşını ayın 15’inde alan kamu işçileri ise 14 Ocak’a kadar dilekçe verebilecek ve 2025 yılı emeklisi sayılarak olası tazminat artışından faydalanabilecek.