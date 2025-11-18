Birçok kişinin haberi yok: Emekli maaşını yükselten zamanlama

Özel sektör çalışanları için fark 107 bin lirayı bulabilir

10 yıl çalışan bir işçinin 2025’te alacağı kıdem tazminatı 539 bin 200 lira. 2026’da ise bu tutar 647 bin liraya yükselecek. Örneğe göre 2025’te emekli olan bir çalışan 107 bin 800 liraya kadar fark kaybedebiliyor. Karakaş, “Maaşı yüksek olanların farkı daha da değişebilir” diyor.