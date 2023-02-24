Emekli maaşı birden fazla alınabilir mi? Şartları neler?

• Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı olan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alabiliyor. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe yükseliyor.

• Buradaki önemli nokta, kişinin alacağı maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olması.

Örneğin Bağ-Kur emeklisi olan kadın, SSK’lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir.