Emekli maaşı birden fazla alınabilir mi? Şartları neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli şartları sağlayan emeklilere, iki maaş bağlama hakkı tanır. Bazı kriterlere uygun olanlara da üç maaş bile alabiliyor. Peki, şartları neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre, eşi, anne ve/veya babası vefat eden kişiler, onların emekli maaşını alabiliyor. Peki hangi şartlarda birden fazla emekli maaşı alabilir?
BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
• SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabiliyor.
• Her ay binlerce vatandaşın yararlandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere tanınıyor.
• Eşlerden biri vefat ettiği zaman hayatta kalan kişi, ölen eşinin emekli aylığını alabiliyor.
• Dul aylığı alan kişi yeni bir evlilik yaptığında bu maaş kesiliyor.
• Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı olan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alabiliyor. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe yükseliyor.
• Buradaki önemli nokta, kişinin alacağı maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olması.
Örneğin Bağ-Kur emeklisi olan kadın, SSK’lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir.
ÇİFTE EMEKLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI
Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartlar var.
• Memur veya Bağ-Kur'lu eş, Ekim 2008 tarihinden sonra vefat ettiyse en az 1800 gün prim ödemiş olma zorunluluğu bulunur.
• Ekim 2008'den sonra ölen ve SSK'lı olan kişinin ise 5 yıldır sigortasının bulunması ve minimum 900 gün prim ödemiş olmalı gerekir.