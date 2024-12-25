Birikiminiz HDI Fibaemeklilik’te olsun, CarrefourSA mağazalarında sepetiniz dolsun!
Birikiminizi HDI Fibaemeklilik’te yaparken, CarrefourSA mağazalarındaki alışverişlerinizde kazandığınız puanlarla büyük avantajlardan yararlanın! Kampanya 31 Aralık 2024’e kadar geçerli. İşte detaylar…
HDI Fibaemeklilik ve CarrefourSA, yıl sonu kampanyasıyla büyük fırsatlar sunuyor! %30 devlet katkısı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılın, 1000 TL Hoş Geldin Hediyesi ve her ay yüzlerce TL CarrefourSA Kart puanı kazanın. Her alışverişinizde bu puanları kullanarak büyük indirimler elde edin!
NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya, 13 Mayıs 2024 tarihinde başlamıştı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
Kampanyadan faydalanmak için CarrefourSA Kart sahibi olmanız şart. Eğer kartınız yoksa, cep telefonunuzdan KAYIT yazıp 4604’e SMS göndererek kolayca kart sahibi olabilirsiniz. Ardından, alışverişlerinizde kartınızı kullanarak indirimlerden yararlanabilirsiniz.
SADAKAT EMEKLİLİK PLANI İLE KAMPANYAYA KATILIN
Kampanyaya katılmak için Sadakat Emeklilik Planı CarrefourSA 1000 TL Kampanya Grubu ile Bireysel Emeklilik sözleşmesi başlatmanız gerekiyor. Bu plan ile %30 devlet katkısı ve 1000 TL Hoş Geldin Hediyesi kazanabilirsiniz.
HOŞ GELDİN HEDİYESİ: 1000 TL PUAN
Bireysel Emeklilik sözleşmesi başlatanlara 1000 TL Puan hediye edilecek. Bu puanlar, CarrefourSA mağazalarındaki alışverişlerinizde kullanılabilir.
Kampanyaya katılan müşterilere, her ay CarrefourSA Kartlarına TL Puan yüklenecek. Bu puanlar, mağazalarda kullanılmak üzere biriktirilebilir. Sadakat hediyesi, her ay düzenli olarak size yüklenecek.
PUANLAR NE ZAMAN KULLANILABİLİR?
Kazandığınız puanlar, 1 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içinde, CarrefourSA mağazalarında alışveriş yaparken kullanabilirsiniz. Ancak, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve şans oyunları gibi bazı ürünlerde bu puanları kullanamayacaksınız.
18 YAŞ ALTI KATILIMCILAR DA YARARLANABİLİYOR
Kampanyaya 18 yaş altı katılımcılar da katılabilir. Ancak, bu durumda, kanuni temsilcinin CarrefourSA Kart sahibi olması gerekiyor. Puanlar, yasal temsilcilerin kartlarına yüklenecek.
KAMPANYA KOŞULLARI:
Puan kazanabilmek için, Bireysel Emeklilik sözleşmesinin devam ediyor olması şart. Eğer sözleşme iptal edilirse veya başka bir emeklilik şirketine aktarılırsa, hediye ödeme yapılmayacaktır.
- Puanlar sadece CarrefourSA mağazalarında kullanılabilir.
- Online alışverişler kampanyaya dahil değildir.
- Puanlar nakde çevrilemez.
- Puanlar, alkollü içecekler, tütün ürünleri gibi belirli ürünlerde geçerli olmayacaktır.