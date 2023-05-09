Birleşim Mühendislik'ten (BRLSM) dev anlaşma

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM) yaptığı dev anlaşmayı yatırımcısı ile paylaştı.

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin Makedonya'da bulunan bağlı ortaklığı tarafından gerçekleştirilen anlaşmalardan 13 milyon 715 bin 787 euro kazanacağı açıklandı. Türk lirası bazında bakıldığında şirket güncel kurla 295 milyon 575 bin 210 TL kazanacağı açıklandı.