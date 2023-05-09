Birleşim Mühendislik'ten (BRLSM) dev anlaşma
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin Makedonya'da bulunan bağlı ortaklığı tarafından gerçekleştirilen anlaşmalardan 13 milyon 715 bin 787 euro kazanacağı açıklandı.
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM) yaptığı dev anlaşmayı yatırımcısı ile paylaştı.
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin Makedonya'da bulunan bağlı ortaklığı tarafından gerçekleştirilen anlaşmalardan 13 milyon 715 bin 787 euro kazanacağı açıklandı. Türk lirası bazında bakıldığında şirket güncel kurla 295 milyon 575 bin 210 TL kazanacağı açıklandı.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK (BRLSM) KAP AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı açıklamada; ''Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş. ile Makedonya'da faaliyet gösteren Entra Energy DOO Skopje arasında 07.05.2023 tarihinde 4 ayrı bölgede kurulacak toplam kurulu gücü 20,3 MW olan güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim kurulumu kapsamında;
• Dobrevo Bölgesi Güneş Enerjisi Santral kurulumu için 700.840 EUR,
• İlinden Bölgesi Güneş Enerjisi Santral kurulumu için 1.545.325 EUR,
• Neokazi Bölgesi Güneş Enerjisi Santral kurulumu için 6.796.903 EUR,
• Resen Bölgesi Güneş Enerjisi Santral kurulumu için 4.672.719 EUR,
olmak üzere toplam 13.715.787 EUR bedelli 4 adet yeni sözleşme imzalanmıştır. Şirket bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 295.575.210 TL'dir. İş süresi 5 ay olarak planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' açıklamalarında bulunuldu.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- 2002 yılında kurulan Birleşim Mühendislik, mekanik taahhüt firmaları arasında Türkiye’de lider firmalar arasında yer almaktadır.