Türkiye ithalata dayalı sisteminin getirdiği ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Tüccar, kurtuluşu Asya Pasifik pazarında görüyor. Amerika'nın Çin'e ekonomik yaptırımları da Türkiye'ye yeni fırsatların kapısını aralıyor.
Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ulusal Kanal'a konuştu. Birliğin radarında Asya Pasifik pazarı olduğunu söyledi.
Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği'nin 2017 ihracatı 1 milyar 400 milyon dolar seviyesinde. Birlik Başkanı Birol Celep, 2023'e kadar rakamın yüzde yüz artabileceğini söyledi.
Celep, "Üretici refah içinde olursa, zincirin diğer halkaları da para kazanacak." dedi.
ulusal.com.tr
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