BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,98 oranında yükselirken, holding endeksi yüzde 0,37 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, madencilik endeksi yüzde 1,98 ile en çok gerileyen sektör oldu.

Cuma günü satış baskısının hakim olduğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,76'lık bir düşüşle 9.900,25 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indirimi, ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri artırarak yatırımcıların risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların, yıl sonuna kadar Fed'in toplamda 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağını öngördüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, piyasada veri takibine göre oynaklığın artabileceğine dikkat çekiliyor.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise küresel çapta imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini söyleyen analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek noktaları olduğunu vurguluyor.