BIST 100 Endeksi uçuşa geçti! Borsa 13.929 puanı devirdi: 14 Bin sınırında sıcak dakikalar

Borsa İstanbul'da (BİST) yatırımcıların yüzünü güldüren hareketli bir işlem günü yaşanıyor. Haftanın ikinci işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını oldukça güçlü bir performansla tamamladı.

Sabah seansından itibaren yukarı yönlü grafiğini koruyan endeks, ilk yarı kapanışında yüzde 1,65 oranında net bir değer kazancı elde ederek tam 13.929,76 puan seviyesine kadar tırmandı. Saat 13.00 itibarıyla serbest piyasada gerçekleşen işlemlerde Borsa İstanbul, önceki kapanış seansına göre tam 225,80 puanlık dik bir artış kaydetti.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM HACMİ 85 MİLYAR LİRAYI DEVİRDİ

Yatırımcıların yoğun ilgisi ve hisse bazlı nakit girişleri sayesinde Borsa İstanbul'da günün ilk yarısındaki toplam işlem hacmi tam 85,8 milyar lira gibi devasa bir boyuta ulaştı. Piyasayı sırtlayan lokomotif sektörlerdeki yükseliş ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gün ortası verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 3,23 oranında primlenerek ralliye öncülük ederken, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazanarak yükseliş trendine güçlü bir destek verdi.

METAL EŞYA TAVAN YAPTI, SPOR ENDEKSİ ÇAKILDI

Sektör endeksleri detaylı olarak incelendiğinde, günün ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran ve adeta tavan yapan sektör yüzde 3,97'lik ivmeyle metal eşya makina oldu. Borsadaki genel ralli havasına rağmen satış baskısından kaçamayarak günün ilk yarısını en fazla değer kaybıyla kapatan tek sektör ise yüzde 0,99'luk düşüşle spor endeksi olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA SAVAŞIN GÖLGESİ: JEOPOLİTİK RİSKLER YAPAY ZEKAYI BASTIRDI

Uluslararası finans piyasaları ise Borsa İstanbul'daki bu yerel ralliden farklı olarak oldukça gergin bir atmosferde işlem görüyor. Küresel piyasalar, tırmanan ABD/İsrail - İran Savaşı'na ilişkin sıcak jeopolitik risklerin küresel teknoloji hisselerindeki yapay zeka rallisini gölgede bırakması nedeniyle son derece karışık ve dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışları sürerken, Türkiye iç piyasasına yönelik olumlu beklentiler BIST 100 endeksini küresel risklerden pozitif yönde ayrıştırıyor.

İŞTE ANALİSTLERİN GÜNCEL DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Finans analistleri ve borsa uzmanları, günün geri kalan seansında ABD'den gelecek olan ve küresel istihdam piyasasının yönünü tayin edecek kritik JOLTS açık iş sayısı verilerinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükselişin devamı için 14.000 ve 14.100 puan seviyelerinin çok kritik birer direnç noktası olduğu vurgulandı. Olası kar satışları ve geri çekilmelerde ise 13.800 ile 13.700 puan seviyelerinin güçlü birer destek konumu üstleneceği ifade edildi. Gözler şimdi borsanın ikinci yarıda 14 binlik tarihi barajı aşıp aşamayacağına çevrilmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı

