BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi nisan ayında yüzde 6 değer kaybıyla dikkat çekerken, piyasalarda hem iç hem de küresel gelişmelerin etkisi hissedildi. Analistler, yeni destek seviyelerine işaret ederken yatırımcılar için yükselen ve düşen hisseler listesi de şekillendi.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, mart ayını 9.659 puanla kapatmasının ardından, nisan ayında %6'lık bir düşüşle 9.078 puana geriledi.
Analistler, bu gerilemede birkaç temel faktöre dikkat çekiyor:
Şirket bilançolarında kârlılıkların düşmesi,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %46’ya, gecelik borç verme faizini ise %49’a yükseltmesi,
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler.
Bu gelişmelerin ardından 9.050 – 8.870 puan aralığı, teknik olarak yeni destek bölgesi olarak öne çıkarken, endeksin yeniden 9.250 puan üzerine çıkmasının pozitif görünüm açısından önemli olduğu ifade ediliyor.
Ekonomim'e göre, Nisan ayında iç piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB’nin faiz politikası oldu.
Mevduat faizleri %50 seviyesine doğru yükselirken, piyasa fonlaması ağırlıklı olarak %49’dan gerçekleştirildi.
Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde sabit tuttu, görünümünü ise “Durağan” olarak teyit etti.
NİSAN 2025 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
1-Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 62,25 TL (%60,36)
2-Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 20,74 TL (%57,84)
3-OBA Makarnacılık (OBAMS): 67,80 TL (%49,27)
4-RAL Yatırım Holding (RALYH): 117,80 TL (%25,12)
5-ENERYA Enerji (ENERY): 4,05 TL (%23,10)
6-Batı Çimento (BTCIM): 5,29 TL (%21,05)
7-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 76,45 TL (%20,07)
8-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 10,39 TL (%19,84)
9-TOFAŞ Oto Fabrikaları (TOASO): 200,00 TL (%19,56)
10-Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT): 2,120,00 TL (%13,32)
NİSAN 2025 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
1-MİA Teknoloji (MIATK): 34,74 TL (%-24,35)
2-OTOKAR (OTKAR): 377,25 TL (%-23,59)
3-OYAK Çimento (OYAKC): 23,44 TL (%-23,00)
4-Türk Traktör (TTRAK): 607,50 TL (%-20,90)
5-Kardemir D (KRDMD): 23,22 TL (%-20,80)
6-YEO Teknoloji (YEOTK): 42,34 TL (%-18,18)
7-Vestel Elektronik (VESTL): 40,38 TL (%-17,46)
8-Arçelik (ARCLK): 113,70 TL (%-17,07)
9- İş Bankası (ISCTR): 10,30 TL (%-15,99)
10-Altınay Savunma (ALTNY): 75,85 TL (%-15,58)
NİSANDA EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER
1-Finansal Kiralama (XFINK): %25,48
2-Teknoloji (XUTEK): %6,40
3-Orman, Kâğıt, Basım (XKAGT): %2,63
NİSANDA EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖRLER
1-Spor (XSPOR): %-10,70
2-Metal Eşya (XMESY): %-10,65
3-Bankacılık (XBANK): %-9,30