BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Ekonomim'e göre, Nisan ayında iç piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB’nin faiz politikası oldu.

Mevduat faizleri %50 seviyesine doğru yükselirken, piyasa fonlaması ağırlıklı olarak %49’dan gerçekleştirildi.

Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde sabit tuttu, görünümünü ise “Durağan” olarak teyit etti.