BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi nisan ayında yüzde 6 değer kaybıyla dikkat çekerken, piyasalarda hem iç hem de küresel gelişmelerin etkisi hissedildi. Analistler, yeni destek seviyelerine işaret ederken yatırımcılar için yükselen ve düşen hisseler listesi de şekillendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 1

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, mart ayını 9.659 puanla kapatmasının ardından, nisan ayında %6'lık bir düşüşle 9.078 puana geriledi.

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 2

Analistler, bu gerilemede birkaç temel faktöre dikkat çekiyor:

Şirket bilançolarında kârlılıkların düşmesi,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %46’ya, gecelik borç verme faizini ise %49’a yükseltmesi,
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler.

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 3

Bu gelişmelerin ardından 9.050 – 8.870 puan aralığı, teknik olarak yeni destek bölgesi olarak öne çıkarken, endeksin yeniden 9.250 puan üzerine çıkmasının pozitif görünüm açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 4

Ekonomim'e göre, Nisan ayında iç piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB’nin faiz politikası oldu.
Mevduat faizleri %50 seviyesine doğru yükselirken, piyasa fonlaması ağırlıklı olarak %49’dan gerçekleştirildi.

Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde sabit tuttu, görünümünü ise “Durağan” olarak teyit etti.

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 5

NİSAN 2025 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

1-Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 62,25 TL (%60,36)

2-Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 20,74 TL (%57,84)

3-OBA Makarnacılık (OBAMS): 67,80 TL (%49,27)

4-RAL Yatırım Holding (RALYH): 117,80 TL (%25,12)

5-ENERYA Enerji (ENERY): 4,05 TL (%23,10)

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 6

6-Batı Çimento (BTCIM): 5,29 TL (%21,05)

7-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 76,45 TL (%20,07)

8-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 10,39 TL (%19,84)

9-TOFAŞ Oto Fabrikaları (TOASO): 200,00 TL (%19,56)

10-Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT): 2,120,00 TL (%13,32)

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 7

NİSAN 2025 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

1-MİA Teknoloji (MIATK): 34,74 TL (%-24,35)

2-OTOKAR (OTKAR): 377,25 TL (%-23,59)

3-OYAK Çimento (OYAKC): 23,44 TL (%-23,00)

4-Türk Traktör (TTRAK): 607,50 TL (%-20,90)

5-Kardemir D (KRDMD): 23,22 TL (%-20,80)

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 8

6-YEO Teknoloji (YEOTK): 42,34 TL (%-18,18)

7-Vestel Elektronik (VESTL): 40,38 TL (%-17,46)

8-Arçelik (ARCLK): 113,70 TL (%-17,07)

9- İş Bankası (ISCTR): 10,30 TL (%-15,99)

10-Altınay Savunma (ALTNY): 75,85 TL (%-15,58)

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 9

NİSANDA EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER

1-Finansal Kiralama (XFINK): %25,48

2-Teknoloji (XUTEK): %6,40

3-Orman, Kâğıt, Basım (XKAGT): %2,63

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BİST 100 nisanda düşüşe geçti: İşte ayın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Resim: 10

NİSANDA EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖRLER

1-Spor (XSPOR): %-10,70

2-Metal Eşya (XMESY): %-10,65

3-Bankacılık (XBANK): %-9,30

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