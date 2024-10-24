BIST 100 yükselişte: Endeks 8.859 puana ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısındaki yüzde 1,66 artış göstererek 8.859,04 puana ulaştı. Düşüş aralıklarında düşüş sergileyen endekste, saat 13.00'den önceki devamına göre 144,35 puanlık bir artışla 8.859,04 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 27,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding ise yüzde 1,52 oranında değer kazandı.

Tüm sektör endekslerinde yükseliş gözlemlenirken, en fazla kazandıran sektör yüzde 2,50 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin yapıldığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara günlük işlemler nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar bu sürecin pozitif kapanışı gösteriliyor.

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi yoğun verinin izleneceğinin belirtildiği, teknik olarak BIST 100 standardında 8.900 ve 9.000'lik direnç, 8.800 ve 8.700 puanlık seviyelerin desteklendiğini ifade etti.