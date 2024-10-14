BIST 100'de sert düşüş: Sektörler alarm veriyor

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yaşanan işlemler sonucunda yüzde 1,38 oranında bir düşüşle 8.753,84 puan seviyesine geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
BIST 100'de sert düşüş: Sektörler alarm veriyor
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BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yaşanan işlemler sonucunda yüzde 1,38 oranında bir düşüşle 8.753,84 puan seviyesine geriledi. Öğle saatlerine kadar süren işlemlerde, endeks önceki kapanışın 122,38 puan altına inerek bu değere ulaştı. İşlem hacmi ise toplamda 26,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 1,08, holding sektörü endeksi ise yüzde 1,22 oranında değer kaybı yaşadı. Sektörel bazda en büyük kaybı ise yüzde 3,06 ile sigorta sektörü endeksi yaşadı.

Piyasa analistleri, ABD ekonomisinin beklenen yumuşak inişinin global piyasalarda olumlu bir hava yarattığını ve Çin Maliye Bakanı'nın hafta sonundaki açıklamalarının ardından haftaya pozitif bir başlangıç yapıldığını ifade etti.

Analistler ayrıca, öğleden sonra hem yurt içi hem de yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.165 seviyelerinin ise direnç noktaları olarak öne çıktığını dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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