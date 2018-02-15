Dünyanın en büyük kripto parası Bitcon`de yükseliş devam ediyor.

Şubat ayının ilk haftasında 6 bin dolara kadar gerileyen dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin, o seviyeyi görmesinden bu yana başlattığı yükselişe bugün de devam ediyor. Pazartesi günü 8 bin doları aşan Bitcoin iki gündür kırmaya çalıştığı 9 bin kritik sınırını da dün aşmıştı.



Bitcoin bu yükselişine bugün de devam ederek 9 bin 862 seviyesine kadar yükseldi ve 10 bin sınırını zorlamaya başladı.



Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 10,78 artışla 9.798 dolardan, Ethereum yüzde 8,39 artışla 939 dolardan ve Ripple yüzde 8,8 artışla 1,1 dolardan işlem görüyor.



8.792 borsada işlem gören 1.530 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 476 milyar dolara yükselmiş durumda./Milliyet