İşte yıl sonu dolar tahmini...
İşte yıl sonu dolar tahmini...
AKP İzmir İl Başkanı görevden alındı!
AKP İzmir İl Başkanı görevden alındı!
e-Devlet soy ağacı sorgulama sosyal medyada olay oldu
e-Devlet soy ağacı sorgulama sosyal medyada olay oldu
BTK Başkanı: Şehir hayatı akışında durmaya sebep olabilir
BTK Başkanı: Şehir hayatı akışında durmaya sebep olabilir

Bitcoin 10 bin sınırına dayandı

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcon`de yükseliş devam ediyor.

Bitcoin 10 bin sınırına dayandı

Şubat ayının ilk haftasında 6 bin dolara kadar gerileyen dünyanın en büyük sanal paraBitcoin, o seviyeyi görmesinden bu yana başlattığı yükselişe bugün de devam ediyor. Pazartesi günü 8 bin doları aşan Bitcoin iki gündür kırmaya çalıştığı 9 bin kritik sınırını da dün aşmıştı. 
 
Bitcoin bu yükselişine bugün de devam ederek 9 bin 862 seviyesine kadar yükseldi ve 10 bin sınırını zorlamaya başladı.
 
Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 10,78 artışla 9.798 dolardan, Ethereum yüzde 8,39 artışla 939 dolardan ve Ripple yüzde 8,8 artışla 1,1 dolardan işlem görüyor.
 
8.792 borsada işlem gören 1.530 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 476 milyar dolara yükselmiş durumda./Milliyet

Etiketler; #bitcoin #sanal para #Kripto para
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.