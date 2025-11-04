Bitcoin 2,5 haftanın en düşük seviyesinde! Uzmandan “piyasa düzeltmesi” yorumu

ABD’de faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla Bitcoin fiyatı 2,5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Deus X Pay İşlem Direktörü James Madden, bu hareketin “gereken bir piyasa düzeltmesi” olduğunu söyledi.

Bitcoin 2,5 haftanın en düşük seviyesinde! Uzmandan "piyasa düzeltmesi" yorumu
Yayınlanma:

Bitcoin fiyatları, ABD’de aralık ayı faiz indirimine yönelik beklentilerin azalmasıyla yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması sonucu 2,5 haftanın en düşük seviyesine indi.

Deus X Pay İşlem Direktörü James Madden, düşüşün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki toplantıda yaptığı açıklamaların ardından geldiğini belirtti. Powell, aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” söylemişti.

Madden ayrıca, finans protokolü Balancer’da gerçekleşen ve 100 milyon dolardan fazla dijital varlığın çalındığı siber saldırının da kripto piyasasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bitcoin fiyatı 104 bin 205 dolara kadar gerilerken, Ethereum da 3 ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 475 doları gördü. Madden, kripto varlıklardaki satış dalgasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ekim ayında biriken aşırı kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle gereken bir piyasa düzeltmesi oluşturdu.”

bitcoin
