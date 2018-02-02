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Bitcoin 8 bin doların altında

Bitcoin, yatırımcıların kripto para sektörünün geleceğine ilişkin endişelerinin artmasıyla birlikte 8,000 doların altına indi.

Bitcoin 8 bin doların altında

Dünyanın en büyük dijital parası, Londra'da saat 11:45'te yüzde 12'lik bir düşüşle 24 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 7,982 dolara indi. Ripple, Ethereum ve Litecoin gibi diğer rakip kripto paralar da en az yüzde 18 düştü.   
 
Vadeli kontratların ABD piyasalarına sunulmasının ardından 18 Aralık'ta 19,511 dolar ile rekor seviyeye ulaşan Bitcoin, gelen olumsuz haberlere bağlı olarak değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Olumsuz haberler arasında Hindistan, Güney Kore, Çin ve ABD otoritelerinden gelen düzenlemeye yönelik tehditler yer alıyor. Bir yandan, Japonya'da Coincheck piyasası, 500 milyon dolarlık rekor soygunla yüzleşti ve Facebook, kripto para reklamlarını yasakladı. 
 
Döviz brokerı Forextime'da araştırma analisti Lukman Otunuga, "Bitcoin, sıkıntı içerisinde" dedi ve "Fiyatlamalar, kötümser yatırımcıların kontrolü ele aldığını işaret ediyor" diye konuştu. /Milliyet

Etiketler; #dolar #Türk lirası #bitcoin #Forextime #Döviz
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