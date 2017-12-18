CME'nin Bitcoin vadelilerinin işlem görmeye başladığı gün yeni rekor geldi.

Bitcoin'de CME'nin vadeli işlemleri başlarken yeni rekor da beraberinde geldi. Pazartesi gününün ilk saatlerinde Bitcoin 19 bin 511 dolarla yeni zirve seviyesini gördü.



Bitcoin vadeli kontratları Pazar akşamı Chicago Emtia Borsası’nda (CME) işlem görmeye başladı. CME’de Bitcoin’in işlem görmeye başlaması, banka ve devletlere alternatif olarak ortaya çıkan bir varlığın ana akım finans dünyasına girmesi açısından önem taşıyor.



Ayrıca organize olmayan piyasalarda işlem yapamayan bazı kurumsal finans şirketleri de bu yolla Bitcoin işlemi yapabilecek.



ulusal.com.tr