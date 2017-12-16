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Bitcoin'de yeni zirve: Tarihte ilk kez aştı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihte ilk kez 18 bin doları aştı

Bitcoin'de yeni zirve: Tarihte ilk kez aştı

Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adını duyurankripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi Bitcoin rekor tazeledi.

2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son iki ay içerisinde sekiz bin dolar değer kazanan sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün Bitstamp borsasında 18 bin doların üzerinde işlem gördü.

Onlarca yıldır Bitcoin kadar hızlı değerlenen bir varlık bulunmazken Bitcoin'in piyasa kapitalizasyonu 300 milyar doları aşıyor.

BİTCOİN NEDİR

Dijital bir para birimi olan Bitcoin, 2008'de ortaya çıktı. Bulan da Satoshi Nakamoto takma isimli bir internet kullanıcısı. 

Tamamen matematik esaslı olan Bitcoin hiçbir kurum ya da kişi tarafından kontrol edilemiyor. Son üç günde yüzde 65 değer kazanan Bitcoin, şu aralar 70 bin lira civarından işlem görüyor.  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bitcoin
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