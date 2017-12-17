Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, kasım sonunda ulaştığı 10 bin dolarlık rekoru geride bırakarak 20 bin doların üzerine ulaştı.

Dünyanın en ünlü sanal para birimi Bitcoin'in değeri 20 bin dolar'ın üzerine çıktı. Bitcoin'in değerinin, yalnızca bu hafta içerisinde yüzde 37 oranında arttığı kaydedildi.



Bitcoin'in değeri 2017 yılının ocak ayında 997 dolar iken, kasım ayında 9 bin dolar'ın üzerine çıkmıştı. Yorumcular, sanal para biriminin bu büyük yükselişi sebebiyle, ilerleyen zamanlarda finansal piyasalarda daha büyük kabul göreceği yorumunda bulunuyor.



Aralık ayının başında, merkezi Danimarka'da bulunan Saxo Bank oldukça yüksek bir tahminde bulunmuş, Bitcoin'in değerinin 60 bin dolar'ı bulabileceğini belirtmişti.



Bitcoin, merkezi olmayan ilk uluslarası para birimi olarak biliniyor./Sputnik