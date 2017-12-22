İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan ve değeri 647 milyar dolara yükselen toplam 1.371 çeşit kripto paraya Türkiye’de artan ilgi, hükümeti de harekete geçirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada “Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız” dedi.



Maliye Bakanı Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin de “Gayretimiz bir milyondan fazla taşeron çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak. İnşallah bu hafta içinde çalışmalar tamamlanmış olacak” dedi. Bu arada dünyadaki kripto paralar arasında en yüksek paya 288 milyar dolarlık değeriyle Bitcoin sahip bulunuyor.



AB DE UYARI YAPTI



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek bir para birimi olmadığına dikkati çekerek, “Bitcoin ve diğer çeşitli sanal paraların yatırımcı ve tüketiciler açısından ciddi riskleri bulunuyor.” dedi.



Dombrovskis, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Bitcoin ve sanal paralara ilişkin son hafta yaşanan gelişmelerin dikkatini çektiğini belirterek, “AB Komisyonu, Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor” diye konuştu. /Milliyet