banner962
Mevlüt Çavuşoğlu o haberleri yalanladı
Mevlüt Çavuşoğlu o haberleri yalanladı
Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü
Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Diyanet'ten bir skandal daha! Açıklama geldi
Diyanet'ten bir skandal daha! Açıklama geldi

Bitcoin yüzde 11 yükseldi (Bitcoin son durum)

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı.

Bitcoin yüzde 11 yükseldi (Bitcoin son durum)

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Güne 13 bin 480 dolardan başlayan Bitcoin 15 bin 275 dolara kadar tırmanmasının ardından yerel saatle 15:45'te (TSİ 23:45) 14 bin 979 dolardan işlem gördü ve yüzde 11,1 prim yaptı.

Founders Fund 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı
The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı.

Uzmanlar, uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiğini belirterek, sanal para birimine talebin artabileceğini vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitcoin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son Dakika haberleri: Gökova Körfezi'nde deprem (son depremler)
Sonraki Haber
Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.