Bölgesel asgari ücret mi gelecek? Uzmanlardan şaşırtan tartışma

Asgari ücretle çalışanlar merakla yeni yılda alacağı zam oranını bekliyor. Ara zammın kaldırılması ile yeni yılda asgari ücret zam oranı daha da önem kazanırken uzmanlar bölgesel asgari ücreti tartışıyor.İstanbul ile Anadolu'daki hayat koşullarının bir olmadığını savunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret talep etti.

'Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var'

NOW'a konuşan Asmalı, Anayasa Mahkemesi'nin 50 yıl önce 'eşitsizlik' ilkesine uymadığı gerekçesiyle bölgesel asgari ücreti kaldırdığını hatırlattı. "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük." diyen Aslmalı, bölgesel asgeri ücretin geri gelmesi gerektiğini söyledi. Anadolu ile İstanbul arasındaki kira farkının 10 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Asmalı, "Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var." dedi.

Ancak Asmalı'nın ısrarla geri gelmesini istediği bölgesel asgari ücret fikrine sendikalar ve çalışma hayatı uzmanları karşı çıkıyor.

'Dipsiz bir kuyu'

Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bölgesel asgari ücretin üniter devlet sistemlerinde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Çelik, "Bölgesel asgari ücret dipsiz bir kuyudur. Metropoliten kentlerde, aynı şehir içinde bile ciddi yaşam farkları söz konusu olduğu için hangi bölgelere nasıl uygulanacağı ciddi bir tartışma konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

'Ücretleri aşağı çekmek için...'

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise "İşçilik ücretlerini aşağı çekmek için yapmayacakları öneri kalmayacak." dedi.

Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulanan bölgesel asgari ücret sisteminden Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçilmişti.