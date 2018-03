Reklam Kurulunun Bookingcom ve Google'ın reklamları için verdiği durdurma cezalarına yapılan itirazlar mahkemelerce reddedildi

Reklam Kurulunun Bookingcom ve Google'ın reklamları için verdiği durdurma cezalarına yapılan itirazlar, mahkemelerden döndü. Kurulun her iki şirkete verdiği reklam durdurma cezaları uygulanacak.



AA muhabirinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulundan edindiği bilgilere göre, www.bookingcom internet sitesindeki tanıtımlar 2016'da incelemeye alındı.



Bakanlık tarafından, sitede yer alan, "Bookingcom olarak bilgilendirici, kullanıcı dostu ve en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi sunmayı amaçlıyoruz" , "En düşük fiyatlar" , "Bookingcom, hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir" şeklindeki iddiaların doğruluğunu ispatlayacak nitelikte bilgi ve belgeler istendi. Bookingdotcom Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak nitelikte herhangi bir bilgi ya da belge gönderilmedi.



Tanıtımlarda, doğruluğu ispat edilemeyen, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici nitelikte ifadelere yer verilerek tüketicilerin yanıltıldığı, dürüst rekabet ilkelerine aykırı davranıldığı ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açıldığı saptandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat acentesi işletme belgesi almadan www.bookingcom üzerinden yurt içi ve yurt dışı konaklama tesislerinin tanıtım, rezervasyon ve satış işlemlerinin gerçekleştirildiği, komisyon sistemiyle çalışıldığı, izinsiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunularak ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği de belirlendi.



Sitenin, böylece Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği kanaatine varılarak şirket hakkında, reklam durdurma cezası verildi. Şirket tarafından, cezanın iptali talebiyle açılan dava, Ankara 14. Mahkemesince reddedildi. Ayrıca Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi de davacının istinaf talebinin reddine karar verdi.



Öte yandan Reklam Kurulu, 2015'te muhtelif internet sitelerinin görünümlerinde yer alan "Ematox Colon Cleansing" adlı bağırsak temizleyici ürüne ilişkin kelime araması yapılınca yayınlanan Google Adwords reklamlarında endikasyon belirten ifadeler kullanılarak tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiğini tespit etti. Bunun üzerine Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında reklam durdurma cezası verildi. Bu cezanın iptali istemiyle açılan dava, Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.