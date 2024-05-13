Borcu olanlar dikkat! 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?

İhtiyaç kredisi fırsatları arasında, bankaların sunmuş olduğu 5 bin lira ve 12 ay vadeli seçenekler öne çıkıyor. Ancak hangi bankanın hangi faiz oranını uyguladığını bilmek önemli. Garanti Bankası, Finansbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Enpara ve diğer bankaların faiz oranlarına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.