Borcu olanlar dikkat! 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Ekonomik krizle mücadele etmeye çalışan vatandaşlar kredi kartı veya ihtiyaç kredisi ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Peki 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
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İhtiyaç kredisi fırsatları arasında, bankaların sunmuş olduğu 5 bin lira ve 12 ay vadeli seçenekler öne çıkıyor. Ancak hangi bankanın hangi faiz oranını uyguladığını bilmek önemli. Garanti Bankası, Finansbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Enpara ve diğer bankaların faiz oranlarına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
5 BİN LİRA İHTİYAÇ KREDİSİNİN 12 AY GERİ ÖDEMESİ AYLIK NE KADAR?
Garanti
Aylık Taksit Tutarı
610 TL
Faiz Oranı
%4,94
Toplam Ödeme
7.352 TL
İhtiyaç Kredisi
Kişiye özel faiz uygulanmaktadır.
İş Bankası
Aylık Taksit Tutarı
602 TL
Faiz Oranı
%4,75
Toplam Ödeme
7.225 TL
İhtiyaç Kredisi