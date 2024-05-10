Borcu olanlar dikkat! Bu bankalar faizsiz kredi veriyor

İhtiyaç kredisi faiz oranları oldukça yüksek seviyede bulunmakta; 12 ay vadeli 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 3,99 ile yüzde 5,99 arasında değişiyor. Bu durumda, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını araştırıyorlar. Bu çerçevede, birçok banka sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. İşte sıfır faizli kredi kampanyaları ve şartları...