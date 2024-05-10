Borcu olanlar dikkat! Bu bankalar faizsiz kredi veriyor
Ekonomik krizin faturası yoksul halkın sırtına yükleniyor. Batıya güdümlü ekonomi politikaları vatandaşlara vergi olarak geri dönüyor. Halk çare olarak kredi kartı ve kredilere yöneliyor. Kredi faiz oranlarını merak edenler faizsiz kredi araştırıyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
İhtiyaç kredisi faiz oranları oldukça yüksek seviyede bulunmakta; 12 ay vadeli 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 3,99 ile yüzde 5,99 arasında değişiyor. Bu durumda, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını araştırıyorlar. Bu çerçevede, birçok banka sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. İşte sıfır faizli kredi kampanyaları ve şartları...
SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
QNB Finansbank yeni gelen müşterilerine 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Finansbank’ın kampanyasında 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi şeklinde.
Denizbank’ın yeni müşterilere özel 25 bin TL’lik sıfır faizli kredisi şu şekilde. 6 ay vadeli 10 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans.
Türkiye İş Bankası da yeni müşterilere özel 25 bin TL krediyi 3 ay taksitle sıfır faizsiz veriyor.