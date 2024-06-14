Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber

Bankalar hareketlendi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş trendi başladı. Vatandaşlar, bu faiz oranlarının daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 4.50'nin altına indi. Şu an 24 ay vadeli 100 bin TL kredi çekmek isteyen biri toplamda ne kadar geri ödeme yapar? İhtiyaç kredisi faiz oranları daha da düşer mi? İşte kredi faizleriyle ilgili en son gelişmeler...