Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Bankalar hareketlendi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş trendi başladı. Vatandaşlar, bu faiz oranlarının daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 4.50'nin altına indi. Şu an 24 ay vadeli 100 bin TL kredi çekmek isteyen biri toplamda ne kadar geri öde
Bankalar hareketlendi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş trendi başladı. Vatandaşlar, bu faiz oranlarının daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 4.50'nin altına indi. Şu an 24 ay vadeli 100 bin TL kredi çekmek isteyen biri toplamda ne kadar geri ödeme yapar? İhtiyaç kredisi faiz oranları daha da düşer mi? İşte kredi faizleriyle ilgili en son gelişmeler...
Enflasyonla mücadele amacıyla Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırması ve sıkı para politikasına yönelik adımlar, son zamanlarda kredi faiz oranlarının yükselmesine neden olmuştu. Ancak bankalar, ihtiyaç kredilerinde ilk kez indirime gitti. Faiz oranları yüzde 4.50'nin altına düştü. Peki, bu düşüşün sebebi nedir?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Bunu mevsimsel faktörlere ve bayram ile ilgili yapılan kampanyalara bağlıyoruz.
Yılın ikinci çeyreğinin sonuna yaklaştığımız dönemde 9 günlük bayram arası ilan edildi. 9 günlük bayram tatili nedeniyle bankalar ikinci çeyrekteki hedeflerini yakalamak için kredilerde kampanyalar yapmaya başladılar.