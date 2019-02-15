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Boron temizlik ürünü nedir ne işe yarıyor temiz yıkıyor mu? Eti Matik Boron kampanya fiyatı ile kaç para? Boron nerelerde satılıyor indirim yapıldı mı

Eti Matik markasının ürettiği, tüm çamaşırlar için geçerli ve Türkiye'nin ilk bor madeninden üretilen Boron adlı doğal mineralli tek temizlik ürününün fiyatında indirime gidildi. Yüzde 10 indirimle satılacağı aktarılan temizlik ürünü için Bakan Fatih Dönmez açıklama yaptı. Ürünün 26 yıkamalık olan 4 kilogramı ortalama 23 liraya satılıyor. Peki ürünle ilgili açıklamalar neler

Boron temizlik ürünü nedir ne işe yarıyor temiz yıkıyor mu? Eti Matik Boron kampanya fiyatı ile kaç para? Boron nerelerde satılıyor indirim yapıldı mı

Boron adlı temizlik ürününü vatandaşlar denemek için araştırmaya başladı. Temizlik ürününün nasıl olduğu test etmek ve satın almak isteyen vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi. Ürünün fiyatından bugünden itibaren yüzde 10 oranında indirime gidildi.

Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olan Boron indirimle satılacağı açıklandı.

İndirim oranının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ürünün 26 yıkamalık olan 4 kilogramı ortalama 23 liraya satılıyor.

ulusal.com.tr

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