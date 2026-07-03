Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Geride bıraktığımız haftada piyasalardaki yatırım araçlarının tamamı yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul, altın, döviz kurları ve yatırım fonlarının haftalık performansı yükseliş eğilimiyle tamamlanırken, en yüksek değer artışı gram altında yaşandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı değer artışıyla kapattı. Piyasaların yakından takip ettiği BIST 100 endeksi, hafta içerisinde dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 14.031,72 puan seviyesine kadar geriledi.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.511,73 puanı test eden endeks, haftanın son işlem gününde kapanışı 14.417,91 puandan gerçekleştirdi. BIST 100, bu kapanış rakamıyla birlikte önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazanmış oldu.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN YÜZ GÜLDÜRDÜ
Haftanın en çok dikkat çeken yatırım aracı olan altında istikrarlı bir yükseliş grafiği çizildi. Kapalıçarşı piyasasında işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,79 oranındaki değer kazancıyla birlikte 6 bin 267 liraya tırmandı.
Geçtiğimiz hafta sonunu 10 bin 212 lira seviyesinden kapatan çeyrek altın ise aynı artış oranıyla (yüzde 2,79) 10 bin 497 liradan alıcı bulmaya başladı.
Benzer bir tablo çizen cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,77 oranında yükseliş göstererek 42 bin 238 liraya çıktı.
DÖVİZ KURLARINDA YÖN YUKARI
Döviz piyasalarındaki verilere bakıldığında dolar ve avroda da kazanç elde edildiği görüldü. Türk lirası karşısında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 değer kazanarak 46,8040 liraya ulaştı.
Avro ise dolara kıyasla daha yüksek bir prim yaptı ve yüzde 0,49'luk yükselişle 53,5700 lira seviyesinden haftayı noktaladı.
EN ÇOK KAZANDIRAN "SERBEST FON" OLDU
Piyasalardaki genel yükselişten yatırım ve emeklilik fonları da payını aldı. Yatırım fonları haftayı yüzde 1,81 oranında kazançla tamamlarken, emeklilik fonlarındaki genel değer artışı yüzde 0,75 olarak hesaplandı.
Kategorilerine göre yapılan detaylı incelemede, yatırım fonları arasında yatırımcısına en yüksek performansı sağlayan grup yüzde 2,39'luk getiriyle "Serbest Fon" oldu.