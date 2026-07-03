Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

EN ÇOK KAZANDIRAN "SERBEST FON" OLDU

Piyasalardaki genel yükselişten yatırım ve emeklilik fonları da payını aldı. Yatırım fonları haftayı yüzde 1,81 oranında kazançla tamamlarken, emeklilik fonlarındaki genel değer artışı yüzde 0,75 olarak hesaplandı.