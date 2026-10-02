Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 değer kaybetti. Gram altın yüzde 1,53, avro/TL yüzde 0,69 düşerken dolar/TL yüzde 0,14 yükseldi. Yatırım fonları yüzde 1,86, emeklilik fonları yüzde 0,96 geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 4,88 düşüşle 12.270,18 puandan kapattı. Endeks hafta boyunca en düşük 11.926,04, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 azalarak 6 bin 613 liraya indi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 düşüşle 43 bin 250 lira oldu.
Çeyrek altının satış fiyatı geçen hafta sonu 11 bin 15 liraydı. Bu fiyat yüzde 1,41 azalışla 10 bin 860 liraya geriledi.
DOLAR YÜKSELDİ, AVRO GERİLEDİ
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,14 artarak 49,0350 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,69 değer kaybederek 55,4680 liraya düştü.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,86, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.
Yatırım fonları kategorilerine göre incelendiğinde, en çok kazandıran fon türü yüzde 0,64 getiriyle "Para Piyasası Fonları" oldu.