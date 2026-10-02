Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 4,88 düşüşle 12.270,18 puandan kapattı. Endeks hafta boyunca en düşük 11.926,04, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.