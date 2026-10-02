Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 değer kaybetti. Gram altın yüzde 1,53, avro/TL yüzde 0,69 düşerken dolar/TL yüzde 0,14 yükseldi. Yatırım fonları yüzde 1,86, emeklilik fonları yüzde 0,96 geriledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 4,88 düşüşle 12.270,18 puandan kapattı. Endeks hafta boyunca en düşük 11.926,04, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.

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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 2

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 azalarak 6 bin 613 liraya indi.

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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 3

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 düşüşle 43 bin 250 lira oldu.

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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 4

Çeyrek altının satış fiyatı geçen hafta sonu 11 bin 15 liraydı. Bu fiyat yüzde 1,41 azalışla 10 bin 860 liraya geriledi.

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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 5

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO GERİLEDİ

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,14 artarak 49,0350 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,69 değer kaybederek 55,4680 liraya düştü.

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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 6

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,86, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

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Borsa, altın, dolar, avro... Bu hafta hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? - Resim: 7

Yatırım fonları kategorilerine göre incelendiğinde, en çok kazandıran fon türü yüzde 0,64 getiriyle "Para Piyasası Fonları" oldu.

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