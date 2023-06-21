Borsa bayramda kaç gün kapalı olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yatırımcılar, Borsa İstanbul'un 2023 Kurban Bayramı'nda kaç gün kapalı olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Borsa bayramda kaç gün kapalı olacak?
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Borsa İstanbul'da 28-29-30 Haziran tarihlerinde bayram sebebiyle borsa kapalı olacağı açıklandı. Borsa İstanbul'da bayram öncesi çalışma saatleri belirlendi. Kamu kurumlarının 9 günlük bayram tatili yapacağı açıklanırken, BIST 100 endeksinin 26 Haziran'da tam gün 27 Haziran'da saat 13.00'a kadar açık olacağı açıklandı. Yatırımcıların bu karara göre pozisyon alması faydalı olacaktır.

BORSA İSTANBUL TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin bayram tatilinin ardından 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açılacağı açıklandı. Borsanın bayram öncesi bu sebeple düşüş yaşadığı ve yatırımcıların bayram tatili sebebiyle nakite geçerek pozisyon aldığı düşünülüyor. Temmuz ayı itibariyle BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin yaşanacağına yönelik beklentiler korunmaktadır.

# borsa istanbul # BIST 100
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