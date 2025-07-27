Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
21 Temmuz Pazartesi günü başlayan haftada işte en çok kazandıranlar…
BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puana yükseldi. Endeks, hafta boyunca en düşük 10.413,24 ve en yüksek 10.783,10 puanı gördü.
Haber Global’e alt endekslerde de dikkat çekici yükselişler yaşandı:
Mali endeks: %1,86 artışla 13.806,06 puana çıktı.
Sanayi endeksi: %3,11 artışla 13.524,47 puana ulaştı.
Hizmetler endeksi: %2,10 artışla 10.453,47 puan oldu.
Teknoloji endeksi: Haftanın yıldızı olarak %7,71 artışla 24.756,41 puanı gördü.
BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında haftanın en fazla yükselen hissesi, yüzde 24,44’lük artışla 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu.
Onu yüzde 20,29 ile Grainturk Holding AŞ, yüzde 18,36 ile Destek Finans Faktoring AŞ takip etti.
En fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:
Şekerbank: %11,59 düşüş
TAV Havalimanları
Holding AŞ: %5,21 düşüş
KUYAŞ Gayrimenkul: %6,92 düşüş
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER SIRALANDI
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri bazında ilk üç şöyle oldu:
ASELSAN: 835 milyar 392 milyon TL
Garanti BBVA: 588 milyar TL
Koç Holding: 441 milyar 500 milyon TL
ALTIN VE DÖVİZ SINIRLI YÜKSELDİ
Altın yatırımcısı bu hafta sınırlı da olsa kazanç sağladı:
Gram altın: %0,07 artışla 4.359,77 TL
Cumhuriyet altını: %0,07 artışla 29.460 TL
Döviz cephesinde de benzer şekilde sınırlı yükselişler görüldü:
Dolar: %0,43 yükselişle 40,5550 TL
Euro: %0,92 artışla 47,5880 TL
Sterlin: %0,22 artışla 54,5540 TL
İsviçre Frangı: %0,75 artışla 50,9500 TL
BİTCOİN DEĞER KAYBETTİ
Haftaya 117.875,5 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, en yüksek 120.247,8 doları görse de haftayı 117.329,6 dolardan kapattı.
Haftalık bazda %0,46 değer kaybı yaşayan kripto para birimi, yatırımcısına bu hafta kaybettirdi.