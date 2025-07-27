Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

21 Temmuz Pazartesi günü başlayan haftada işte en çok kazandıranlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 1

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puana yükseldi. Endeks, hafta boyunca en düşük 10.413,24 ve en yüksek 10.783,10 puanı gördü.

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 2

Haber Global’e alt endekslerde de dikkat çekici yükselişler yaşandı:

Mali endeks: %1,86 artışla 13.806,06 puana çıktı.

Sanayi endeksi: %3,11 artışla 13.524,47 puana ulaştı.

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 3

Hizmetler endeksi: %2,10 artışla 10.453,47 puan oldu.

Teknoloji endeksi: Haftanın yıldızı olarak %7,71 artışla 24.756,41 puanı gördü.

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 4

BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında haftanın en fazla yükselen hissesi, yüzde 24,44’lük artışla 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu.

Onu yüzde 20,29 ile Grainturk Holding AŞ, yüzde 18,36 ile Destek Finans Faktoring AŞ takip etti.

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 5

En fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:

Şekerbank: %11,59 düşüş
TAV Havalimanları

Holding AŞ: %5,21 düşüş

KUYAŞ Gayrimenkul: %6,92 düşüş

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 6

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER SIRALANDI

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri bazında ilk üç şöyle oldu:

ASELSAN: 835 milyar 392 milyon TL
Garanti BBVA: 588 milyar TL
Koç Holding: 441 milyar 500 milyon TL

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 7

ALTIN VE DÖVİZ SINIRLI YÜKSELDİ

Altın yatırımcısı bu hafta sınırlı da olsa kazanç sağladı:

Gram altın: %0,07 artışla 4.359,77 TL
Cumhuriyet altını: %0,07 artışla 29.460 TL

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 8

Döviz cephesinde de benzer şekilde sınırlı yükselişler görüldü:

Dolar: %0,43 yükselişle 40,5550 TL

Euro: %0,92 artışla 47,5880 TL

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 9

Sterlin: %0,22 artışla 54,5540 TL

İsviçre Frangı: %0,75 artışla 50,9500 TL

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 10

BİTCOİN DEĞER KAYBETTİ

Haftaya 117.875,5 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, en yüksek 120.247,8 doları görse de haftayı 117.329,6 dolardan kapattı. 

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Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 11

Haftalık bazda %0,46 değer kaybı yaşayan kripto para birimi, yatırımcısına bu hafta kaybettirdi.

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