Borsa coştu, Bitcoin düştü! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER SIRALANDI

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri bazında ilk üç şöyle oldu:

ASELSAN: 835 milyar 392 milyon TL

Garanti BBVA: 588 milyar TL

Koç Holding: 441 milyar 500 milyon TL