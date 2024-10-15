Borsa güne artışla başladı: BIST 100 endeksi 8.709,81 puanda!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günde 0,12 artışla 8.709,81 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki döneme göre 10,62 puanla ve yüzde 0,12 puan kazanarak 8.709,81 puana yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borsa güne artışla başladı: BIST 100 endeksi 8.709,81 puanda!
Yayınlanma:

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,24 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran tekstil ve deri sektörü yüzde 0,64 yükseldi. En fazla değer kaybı ise yüzde 1,10 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde, satış baskısıyla yüzde 1,99 oranında gerçekleşenek 8.699,19 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak inişler" yapabileceği beklentilerin güçlendiği için olumlu bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyelere uygun iyimserliği sürerken, hafta boyunca açıklanacak veriler ve finansal sonuçların piyasaların yönünün belirlenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesini, yurt dışında Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksini, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat takviminin takip ayrıntılarını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinde direnç, 8.700 ve 8.490 puan seviyeleri ise destek olarak izleniyor.

İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

borsa borsa istanbul
Günün Manşetleri
El Kaide üyesi MİT operasyonuyla yakalandı!
Hizbullah'tan İsrail'e 3 operasyon!
Tuğgeneral Kaani iki hafta sonra ilk kez görüntülendi
5 Milyon lira üzeri vergi borcu olanların listesi açıklanıyor!
Yasa dışı miting gözaltıları
Hizbullah Demir Kubbe'yi nasıl aştı? İsrail'den şaşırtan rapor
"Bölücü terör dahil Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır"
"Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşanıyor"
Doğu Perinçek'ten, Numan Kurtulmuş'un "ideolojisiz anayasa" sözlerine sert tepki
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarda 18 kişi öldü
Çok Okunanlar
15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı! İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!
Yasa dışı miting gözaltıları Yasa dışı miting gözaltıları
Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Tanju Özcan Erdoğan'a bu kez hak verdi Tanju Özcan Erdoğan'a bu kez hak verdi