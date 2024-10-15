Borsa güne artışla başladı: BIST 100 endeksi 8.709,81 puanda!

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,24 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran tekstil ve deri sektörü yüzde 0,64 yükseldi. En fazla değer kaybı ise yüzde 1,10 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde, satış baskısıyla yüzde 1,99 oranında gerçekleşenek 8.699,19 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak inişler" yapabileceği beklentilerin güçlendiği için olumlu bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyelere uygun iyimserliği sürerken, hafta boyunca açıklanacak veriler ve finansal sonuçların piyasaların yönünün belirlenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesini, yurt dışında Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksini, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat takviminin takip ayrıntılarını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinde direnç, 8.700 ve 8.490 puan seviyeleri ise destek olarak izleniyor.