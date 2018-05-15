Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,07 azalışla 102.264,89 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,07 azalışla 102.264,89 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 1.105,53 puan ve yüzde 1,07 değer kaybıyla 102.264,89 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 1,04 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne değer kaybıyla başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,66 ile iletişim oldu.



Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.762,98 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 değer kazancıyla 103.370,42 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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