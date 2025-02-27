Borsa güne düşüşle başladı: Piyasalar ABD verilerini bekliyor

Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 0,44 ile finansal kiralama faktoring olurken, en büyük kaybı bankacılık sektörü yaşadı. Dünkü işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 1,29 artışla 9.573,21 puandan kapatmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve teknoloji devi Nvidia'nın finansal sonuçlarının beklentileri tam anlamıyla karşılayamaması nedeniyle dalgalı bir seyir izlendi. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIĞA SATIŞ DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan hisselerde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de süreceğini duyurdu.

Analistler, yurt içinde dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin yakından takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyeleri destek, 9.600 ve 9.700 puan ise direnç konumunda bulunuyor.