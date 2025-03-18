Borsa güne düşüşle başladı: Piyasalar neden negatif seyrediyor?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 düşüşle 10.832,76 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 29,39 puan gerileyerek negatif bir seyir izledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi ise yüzde 0,13 oranında değer kaybederken, sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile spor olurken, en fazla kaybettiren sektör ise ulaştırma oldu. Ulaştırma endeksi yüzde 0,75 oranında düşüşle açıldı.

DÜN PİYASALARDA NELER OLDU?

Dün Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazanarak 10.862,14 puandan tamamladı. Ancak, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikaları, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Özellikle son haftalarda artan satış baskısı sonrası, küresel piyasalarda kısmi toparlanmalar görülse de yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIĞA SATIŞ HAMLESİ

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" uygulanacağını duyurdu. Bu kural, hisse senetlerinin açığa satılabilmesi için en son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat belirlenmesi zorunluluğunu getiriyor. Kararın 1 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi.