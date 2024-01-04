Borsa Güne Yüksek Giriş Yaptı! 4 Ocak 2024 Güncel Döviz Alış Satış Fiyatları

Yürekli dalgalanan döviz piyasasını anında takip etmek ve günceli yakalamak gerekmektedir. Piyasadaki hareketliliğe göre değer bulan veya kaybeden döviz kuru yakından ve uzun süreli izlendiğinde iyi bir yatırım aracı da olabilir. 4 Ocak 2024 günü döviz piyasasındaki son durum nedir?

29 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

DOLAR

Alış: 29.8940

Satış: 29.9920

EURO

Alış: 32.6100

Satış: 32.7790

STERLİN

Alış: 37.7000

Satış: 38.0420

29 SERBEST PİYASADAKİ EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

DOLAR

Alış: 29.77

Satış: 29.78

EURO

Alış: 32.63

Satış: 32.68

STERLİN

Alış: 37.74

Satış: 37.76