Borsa Güne Yüksek Giriş Yaptı! 4 Ocak 2024 Güncel Döviz Alış Satış Fiyatları

Yatırımcılar 4 Ocak 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatlarını merakla bekliyor. Yatırım için bekleyenler dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den satıldığını öğrenmek istiyor. 4 Ocak 2024 günü dolar, euro ve kaç TL'den değer bulmaktadır?

Borsa Güne Yüksek Giriş Yaptı! 4 Ocak 2024 Güncel Döviz Alış Satış Fiyatları
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Yürekli dalgalanan döviz piyasasını anında takip etmek ve günceli yakalamak gerekmektedir. Piyasadaki hareketliliğe göre değer bulan veya kaybeden döviz kuru yakından ve uzun süreli izlendiğinde iyi bir yatırım aracı da olabilir. 4 Ocak 2024 günü döviz piyasasındaki son durum nedir? 

29 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

DOLAR

Alış: 29.8940

Satış: 29.9920

EURO

Alış: 32.6100

Satış: 32.7790

STERLİN

Alış: 37.7000

Satış: 38.0420

Borsa Güne Yüksek Giriş Yaptı! 4 Ocak 2024 Güncel Döviz Alış Satış Fiyatları - Resim : 1

29 SERBEST PİYASADAKİ EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI 

DOLAR
Alış: 29.77 

Satış: 29.78

EURO
Alış: 32.63

Satış: 32.68

STERLİN
Alış: 37.74 

Satış:  37.76

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