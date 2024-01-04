Borsa Güne Yüksek Giriş Yaptı! 4 Ocak 2024 Güncel Döviz Alış Satış Fiyatları
Yatırımcılar 4 Ocak 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatlarını merakla bekliyor. Yatırım için bekleyenler dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den satıldığını öğrenmek istiyor. 4 Ocak 2024 günü dolar, euro ve kaç TL'den değer bulmaktadır?
Yürekli dalgalanan döviz piyasasını anında takip etmek ve günceli yakalamak gerekmektedir. Piyasadaki hareketliliğe göre değer bulan veya kaybeden döviz kuru yakından ve uzun süreli izlendiğinde iyi bir yatırım aracı da olabilir. 4 Ocak 2024 günü döviz piyasasındaki son durum nedir?
29 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
DOLAR
Alış: 29.8940
Satış: 29.9920
EURO
Alış: 32.6100
Satış: 32.7790
STERLİN
Alış: 37.7000
Satış: 38.0420
29 SERBEST PİYASADAKİ EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
DOLAR
Alış: 29.77
Satış: 29.78
EURO
Alış: 32.63
Satış: 32.68
STERLİN
Alış: 37.74
Satış: 37.76