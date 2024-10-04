Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 8.953,20 puandan başladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Borsa güne yükselişle başladı
Yayınlanma:

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı.

 Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün istihdam piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Cem Garipoğlu'nun mezarından 'şüphe' çıktı: Avukatlar açıkladıCem Garipoğlu'nun mezarından 'şüphe' çıktı: Avukatlar açıkladıYurt
borsa istanbul BIST 100 endeksi
Günün Manşetleri
'Hedef Haşim Seyfettin'
Fenerbahçe, Twente deplasmanından puanla döndü
Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 kaybetti
TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu
Pentagon, İsrail ile temasta olduğunu açıkladı
Galatasaray, RFS ile berabere kaldı
MGK bildirisi yayımlandı
Tuzla'da polise silahlı saldırı
İstanbul Boğazı'nda facia
Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu 500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu
TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu
İsrail'in kara operasyonu fiyaskosu İsrail'in kara operasyonu fiyaskosu
Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi
Enfeksiyon hastalıkları kapıda Enfeksiyon hastalıkları kapıda