Borsa güne yükselişle başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün kapalı olan Borsa İstanbul, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Haftaya satıcılı bir görünümle başlayan piyasada, BIST 100 endeksi salı gününü yüzde 0,10 kayıpla 9.312,13 puandan tamamlamıştı.

Güne ise yüzde 0,45’lik artışla 9.353,61 puandan başlayan BIST 100 endeksi, yatırımcıya yeniden pozitif bir görünüm sundu.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ DEĞER KAZANDI

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,22 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile "taş toprak" sektörü oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 0,68’lik düşüşle iletişim sektörü olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda ise ABD yönetiminin ekonomi politikalarındaki belirsizlikler ve sık değişen söylemler nedeniyle dalgalı bir seyir izleniyor. Analistler, yatırımcıların başta ABD ve Almanya olmak üzere küresel ekonomik verilere odaklandığını belirtiyor.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de ise dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışları gibi önemli veriler takip edilecek.

WASHINGTON TEMASLARI SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları kapsamında ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiği vurgulandı.