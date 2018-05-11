BIST 100 endeksi, 87,28 puan artarak 102.467,96 puandan açıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,09 artışla 102.467,96 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 87,28 puan ve yüzde 0,09 değer kazancıyla 102.467,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,21 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile tekstil, deri oldu.



Dün, döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 yükselişle 102.380,68 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin, beklentilerin altında kalması sonrası artan risk iştahı ile küresel piyasalarda dolar talebinin azaldığını, pay piyasalarının ise pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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