Borsa günü düşüşle kapattı! Yatırımcının gözü kulağı yarınki verilerde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bir önceki günün kapanış değerine göre 93,40 puanlık bir azalış yaşadı. Gün boyunca piyasalarda oluşan toplam işlem hacmi 210,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BANKACILIK KAZANDIRDI, METAL EŞYA KAYBETTİ

Endeksteki genel gerilemeye rağmen sektörel bazda farklı hareketlilikler gözlemlendi. Bankacılık endeksi günü yüzde 2,26, holding endeksi ise yüzde 0,96 oranında değer artışıyla noktaladı. Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 2,33'lük yükselişle finansal kiralama ve faktoring oldu. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 3,57'lik düşüşle metal eşya ve makine olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı piyasalarındaki gelişmeler de endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD merkezli çip üreticisi Broadcom'un piyasa beklentilerinin altında kalan gelir açıklaması, yarı iletken hisseleri üzerinde genel bir baskı unsuru oluşturuyor. Eş zamanlı olarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dair haber akışı da küresel çapta yatırımcıların radarında ilk sıralarda yer alıyor.

GÖZLER YARINKİ KRİTİK VERİ AKIŞINDA

Piyasa uzmanları ve analistler, yarın hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak yoğun veri takvimini işaret ediyor. Yurt içinde enflasyon rakamları, üretici enflasyonu ve hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'nin istihdam verilerinin yanı sıra Japonya'da açıklanacak öncü endeks ve Avro Bölgesi'ndeki büyüme oranları izlenecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan seviyelerinin destek, 14.100 ve 14.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.