Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybederek günü 7.771,30 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 161,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,59 ile banka oldu.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizlikler devam ederken, gözler yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasına çevrildi.

Analistler, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin yaptığı açıklamalarda "Kısa vadeli piyasa hareketlerine çok fazla odaklanmamaya çalıştığını, ABD'nin ekonomik performansının şu anda diğer birçok ülkeye kıyasla etkileyici ve oldukça güçlü." dediğini aktardı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışı ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları ve Avrupa'da Tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını bildirdi.

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