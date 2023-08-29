Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek günü 7.907,13 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
Son Güncelleme:

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 146,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,91 ile ulaştırma oldu.

8.013,52 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.900 puanın üzerinde dengelendi.

Borsa günü düşüşle tamamladı - Resim : 1

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkedeki iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...Ekonomi
# borsa # BIST 100
Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
Öne Çıkanlar Ali Babacan’dan CHP ve İYİ Parti’ye SÜRPRİZ PAZARLIK! ÖDÜNÇ VEKİL İSTEDİ! | Ulusal Kanal Haber Ali Babacan’dan CHP ve İYİ Parti’ye SÜRPRİZ PAZARLIK! ÖDÜNÇ VEKİL İSTEDİ! | Ulusal Kanal Haber Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli! Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!