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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 111.099,47 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 111.099,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 172,49 puan azalırken toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,62 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 112.156,74 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü 111.000 puanın hemen üzerinde kapattı.

Analistler, gelecek haftanın ilk iki işlem gününde dünyadaki önemli borsaların Noel tatili dolayısıyla kapalı olacağını, bu sebeple hafta boyunca düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.
Gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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