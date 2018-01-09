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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 azalışla 115.022,81 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 azalışla 115.022,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1.281,70 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,50 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,44 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin ve genele yayılan satışların etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 115.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi, günü bu seviyenin hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın ABD'de kasım ayına ilişkin toptan eşya stokları ve aralık ihracat ve ithalat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800-118.300 bandının direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #borsa #BIST 100 endeksi
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