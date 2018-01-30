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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 azalışla 119.303,10 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 azalışla 119.303,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.542,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,23 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 3,36 ile iletişim oldu.

Özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi 119.303,10 puanla gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 seviyesinin direnç, 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydeden analistler, kararın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #borsa #BIST 100 endeksi
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