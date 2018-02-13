Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 düşüşle 114.494,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 327.10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile spor oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 115.670,07 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 114.500 puanın hemen altında dengelendi.



Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayı cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de ocak ayı enflasyon ve Avro Bölgesi'nde 4'üncü çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin kısa vadeli görünüm için önemli direnç, 112.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 46,7 milyar dolar oldu.