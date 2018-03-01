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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 düşüşle 117.632,07 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.318,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, 119.000 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa borsalarındaki negatif havanın etkisiyle düşüşe geçerek 117.500-118.000 bandında dengelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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