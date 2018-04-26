Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar
Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar
Vatan Partisi'nden YSK'nın yurtdışı engeline itiraz
Vatan Partisi'nden YSK'nın yurtdışı engeline itiraz
Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı
Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı
'AKP'de vekillerin yüzde 60'ı değişecek'
'AKP'de vekillerin yüzde 60'ı değişecek'

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 düşüşle 107.015,13 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 386,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 14,31 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,61 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle yükselişe geçerek 108.224,92 puanı görmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla 107.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ABD ve İngiltere'de büyüme verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 puanın destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.