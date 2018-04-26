Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 düşüşle 107.015,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 386,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 14,31 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,61 ile turizm oldu.



BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle yükselişe geçerek 108.224,92 puanı görmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla 107.000 puanın üzerinde dengelendi.



Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ABD ve İngiltere'de büyüme verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 puanın destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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